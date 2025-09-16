IFPA abre vagas para professor com salário de até R$ 6,2 mil

(Foto: Reprodução) – Oportunidades são para o campus de Cametá

O Instituto Federal do Pará (IFPA), campus Cametá, divulgou o edital nº 04/2025 com a abertura de quatro vagas para professores substitutos, em caráter temporário, para atender demandas acadêmicas excepcionais.

Áreas ofertadas:

Engenharia de Pesca

Engenharia Florestal

Geografia (exigência mínima: mestrado)

Sociologia(exigência mínima: especialização)

Inscrições:

Período: de 22 de setembro a 07 de outubro de 2025

Gratuitas

Somente por e-mail:enviar documentação para concurso.cameta@ifpa.edu.br

⚠️ Cada candidato poderá se inscrever para apenas uma vaga

Informações sobre as vagas:

Carga horária: 40 horas semanais

Duração do contrato: até 12 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período, conforme interesse da Administração

Remuneração:

R$ 6.276,27 (para professores com mestrado)

R$ 4.975,59 (para professores com especialização)

Além de benefícios previstos em lei

Processo seletivo:

Etapa 1: Prova de desempenho didático

Etapa 2: Prova de títulos

Haverá reserva de vagas conforme as políticas de ações afirmativas do IFPA, seguindo a legislação vigente.

📄 O edital completo com todos os detalhes está disponível no portal oficial do IFPA – Campus Cametá.

