IFPA abre vagas para professor com salário de até R$ 6,2 mil
(Foto: Reprodução) – Oportunidades são para o campus de Cametá
O Instituto Federal do Pará (IFPA), campus Cametá, divulgou o edital nº 04/2025 com a abertura de quatro vagas para professores substitutos, em caráter temporário, para atender demandas acadêmicas excepcionais.
Áreas ofertadas:
Engenharia de Pesca
Engenharia Florestal
Geografia (exigência mínima: mestrado)
Sociologia(exigência mínima: especialização)
Inscrições:
Período: de 22 de setembro a 07 de outubro de 2025
Gratuitas
Somente por e-mail:enviar documentação para concurso.cameta@ifpa.edu.br
⚠️ Cada candidato poderá se inscrever para apenas uma vaga
Informações sobre as vagas:
Carga horária: 40 horas semanais
Duração do contrato: até 12 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período, conforme interesse da Administração
Remuneração:
R$ 6.276,27 (para professores com mestrado)
R$ 4.975,59 (para professores com especialização)
Além de benefícios previstos em lei
Processo seletivo:
Etapa 1: Prova de desempenho didático
Etapa 2: Prova de títulos
Haverá reserva de vagas conforme as políticas de ações afirmativas do IFPA, seguindo a legislação vigente.
📄 O edital completo com todos os detalhes está disponível no portal oficial do IFPA – Campus Cametá.
Fonte: Debate Carajás
