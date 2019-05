IFPA seleciona professores em Altamira e Óbidos

(Foto:Reprodução)-Salários variam entre R$ 4.463,93 e R$ 9.600,92, mais benefícios alimentação, transporte, pré-escolar, saúde suplementar e outros

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) divulgou edital de concurso público que irá preencher 10 vagas de professor do magistério do ensino básico, técnico e tecnológico, para composição do quadro de pessoal permanente nos campi de Altamira e Óbidos. Das vagas abertas, 5% serão reservadas para as pessoas com deficiência e 20% ficam para os candidatos negros e pardos. A função de professor exige, no mínimo, graduação na área de atuação.

Todos os interessados no concurso devem se inscrever até o dia 2 de junho deste ano, por este site ou neste endereço. O valor da taxa de inscrição será de R$ 110, enquanto os rendimentos variam entre R$ 4.463,93 e R$ 9.600,92, mais benefícios alimentação, transporte, pré-escolar, saúde suplementar e outros, de acordo com a legislação em vigor.

A seleção será composta por prova escrita dissertativa, de conhecimentos específicos; prova didática, que consiste em uma aula teórica expositiva; e prova de títulos. As provas serão aplicadas em dia, hora e locais que ainda serão divulgados pelo IFPA. O concurso terá validade de um ano e pode ser prorrogado uma vez pelo mesmo período.

Serviço:

Concurso público do IFPA

Inscrições: até 02/06, por este site ou neste endereço

Taxa: R$ 110

Salário: entre R$ 4.463,93 e R$ 9.600,92, mais benefícios

Vagas: 10

