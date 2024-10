Igor Normando, do MDB, e Delegado Éder Mauro, do PL, disputam 2º turno em Belém | PA

Candidatos do MDB e do PL disputam o segundo turno das eleições municipais. — Foto: Divulgação

Igor Normando teve 44,89% dos votos e Delegado Éder Mauro, 31,48%. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ambos estão confirmados no 2º turno.

Com 100% das urnas apuradas neste domingo (6), para o 1º turno das eleições municipais de 2024, Igor Normando, do MDB, e Delegado Éder Mauro, do PL, vão disputar o 2º turno para prefeitura de Belém (PA).

Segundo dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Igor Normando teve 359.904 votos (44,89% dos votos), ante 252.455 de Éder Mauro – o que representa 31,48% dos votos.

Os dois vão decidir o 2º turno das eleições municipais de 2024 no dia 27 de outubro, em Belém.

Ao todo, a TV Liberal encomendou três pesquisas Quaest para Belém. Em todas, as pesquisas apontavam a realização de 2º turno.

Em setembro, o candidato do MDB tinha 42% das intenções de votos, e o candidato do PL, 21%. Na pesquisa estimulada de outubro, Igor Normando ficou com 43% e Delegado Eder Mauro, com 26%.

Igor Normando (MDB)

Atuou como titular da Secretaria de Estratégia de Articulação e Cidadania (Seac) do Pará, Igor Normando deixou o Podemos e se filiou em março de 2024 ao MDB, partido do governador Helder Barbalho, para se tornar pré-candidato à prefeitura de Belém.

Primo de Helder Barbalho, Igor Normando atuou como vereador por dois mandatos em Belém. Ele é defensor da causa animal e foi deputado estadual pelo Pará em 2018 e reeleito em 2022.

Delegado Éder Mauro (PL)

Eder Mauro Cardoso Barra é deputado federal pelo terceiro mandato, sendo eleito em 2014 e 2018 pelo PSD; e em 2022 pelo PL para a Câmara Federal.

Também concorreu ao cargo de prefeito de Belém em 2016 pelo PSD, mas não conseguiu se eleger. Antes de entrar para política, se formou em direito e atuou como delegado em Belém por trinta anos.

Veja o resultado após o fim da apuração:

Igor Normando (MDB) – 44,89% (359.904 votos)

Delegado Éder Mauro (PL) – 31,48% (252.455 votos)

Edmilson Rodrigues (Psol) – 9,78% (78.401 votos)

Thiago Araújo (Republicanos) – 7,77% (62.271 votos)

Jefferson Lima (Podemos) – 4,53% (36.354 votos)

Ítalo Abati (Novo) – 0,50% (4.028 votos)

Raquel Brício (UP) – 0,43% (3.450 votos)

Delegado Eguchi (PRTB) – 0,36% (2.918 votos)

Well (PSTU) – 0,26% (2.053 votos)

Votos nulos – 3,01% (2.053 votos)

Votos em Branco – 1,93% (16.307)

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/10/2024/19:40:16

