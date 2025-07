Igreja suspende cultos após fiel expor traição de pastor

Foto:Reprodução/Redes Sociais | Após tumulto, a Catedral Imagem e Semelhança suspendeu os cultos para tratar do caso de traição do pastor e garantir a segurança da congregação.

A pós um tumulto ocorrido durante um culto no último domingo (29), a Catedral Imagem e Semelhança, localizada em Joinville (SC), anunciou nesta quarta-feira (2) a interrupção temporária de suas atividades.

A decisão foi comunicada por meio de nota oficial, na qual a liderança da igreja afirma que a pausa tem como objetivo “curar e reencontrar o caminho”, além de garantir que o caso está sendo tratado com seriedade e respeito.

A confusão começou quando um membro da congregação usou o microfone para denunciar, diante de todos, um suposto caso de infidelidade por parte de um dos pastores. O fiel também acusou o religioso de adquirir um carro com dinheiro arrecadado por meio dos dízimos.

Pouco depois, o próprio pastor admitiu, em um vídeo publicado nas redes sociais, ter cometido adultério. No entanto, negou ter utilizado recursos da igreja na compra do veículo, afirmando que o automóvel foi financiado em parcelas.

O ambiente rapidamente se transformou em um cenário de tensão. Com a situação fora de controle, a Polícia Militar precisou ser acionada. Segundo informações da corporação, mesmo após a chegada dos agentes e a primeira dispersão, um novo conflito teve início, com agressões físicas entre os presentes. Para conter os ânimos, os policiais utilizaram armamentos de menor potencial ofensivo.

Durante a operação, um homem foi flagrado portando uma arma de fogo dentro do templo. Em sua posse, estavam uma pistola 9mm, três carregadores e 52 munições. Ele alegou ser CAC (colecionador, atirador e caçador) e afirmou estar armado por razões de segurança pessoal, em razão de ameaças que teria recebido. A Polícia Civil investiga o caso.

