Ilustrador paraense é selecionado para levar as riquezas da Amazônia à coleção de moda nacional

Matheus Souza, de 29 anos, assina estampas autorais inspiradas nos povos, na culinária, no cotidiano e nos territórios do Norte. O lançamento será em novembro e promete projetar nacionalmente e globalmente os elementos da Amazônia, especialmente do Pará.

O ilustrador paraense Matheus Souza, de 28 anos, foi selecionado para representar o Norte em uma coleção de moda nacional e desenvolver estampas inspiradas nas riquezas da Amazônia, especialmente do Pará, como a culinária e a floresta.

Em entrevista ao g1, Matheus, que criou o perfil “SpaceMartt” nas redes sociais durante a pandemia para compartilhar seus desenhos digitais, dividiu a experiência de como essa oportunidade reflete o percurso de um jovem artista que desde cedo soube da paixão nos traços e nas cores e que encontrou nos elementos do próprio território o “sopro” de criatividade.

“Desde criança o meu passatempo favorito sempre foi desenhar, pintar. […] Eu represento não só os grandes momentos vividos na nossa cultura, mas também os seus detalhes no dia a dia. Todas as artes que submeti são relacionadas à música, aos rios e florestas e até aos nossos povos e alimentação”, revelou.

Matheus é graduado em oceanografia e traz da formação o olhar aguçado e o cuidado com a natureza. O que começou como um hobbie, logo caiu no gosto dos internautas paraenses, que se identificaram com as artes produzidas por ele, que inicialmente uniam referências clássicas do cinema e de animações mundiais com o cotidiano urbano e ribeirinho de Belém.

“A vida acontece nesses detalhes que muitas das vezes passam despercebidos, mas eu acho precioso demais e faço questão de deixar em destaque. […] Não demorou muito para começar a aparecer pessoas querendo pagar para eu desenhar, o que eu achava algo inacreditável na época”, contou.

Com dedicação, ele aperfeiçoou o próprio estilo e traço, criando ilustrações temáticas da capital paraense e da Amazônia, o que levaram o artista a desenvolver diversos trabalhos de publicidade e de literatura infantil no Brasil e fora do país.