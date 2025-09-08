Ilustrador paraense é selecionado para levar as riquezas da Amazônia à coleção de moda nacional
Matheus Souza desenha elementos da cultura paraense e foi selecionado para estampar coleção de moda nacional. — Foto: Arquivo pessoal / Spacemartt
Em entrevista ao g1, Matheus, que criou o perfil “SpaceMartt” nas redes sociais durante a pandemia para compartilhar seus desenhos digitais, dividiu a experiência de como essa oportunidade reflete o percurso de um jovem artista que desde cedo soube da paixão nos traços e nas cores e que encontrou nos elementos do próprio território o “sopro” de criatividade.
“Desde criança o meu passatempo favorito sempre foi desenhar, pintar. […] Eu represento não só os grandes momentos vividos na nossa cultura, mas também os seus detalhes no dia a dia. Todas as artes que submeti são relacionadas à música, aos rios e florestas e até aos nossos povos e alimentação”, revelou.
Matheus é graduado em oceanografia e traz da formação o olhar aguçado e o cuidado com a natureza. O que começou como um hobbie, logo caiu no gosto dos internautas paraenses, que se identificaram com as artes produzidas por ele, que inicialmente uniam referências clássicas do cinema e de animações mundiais com o cotidiano urbano e ribeirinho de Belém.
“A vida acontece nesses detalhes que muitas das vezes passam despercebidos, mas eu acho precioso demais e faço questão de deixar em destaque. […] Não demorou muito para começar a aparecer pessoas querendo pagar para eu desenhar, o que eu achava algo inacreditável na época”, contou.
Com dedicação, ele aperfeiçoou o próprio estilo e traço, criando ilustrações temáticas da capital paraense e da Amazônia, o que levaram o artista a desenvolver diversos trabalhos de publicidade e de literatura infantil no Brasil e fora do país.
A iniciativa que viabilizou a coleção é um projeto do Instituro C&A, organização social ligada a uma das maiores empresas varejistas do Brasil. O objetivo é impulsionar a criatividade autoral e dar visibilidade nacional a talentos regionais.
O processo de seleção foi intenso e culminou em um momento inesquecível. O artista esperava uma reunião para tirar dúvidas, mas a notícia que recebeu superou todas as expectativas.
“Eles me disseram: ‘Matheus, nós não temos nenhuma dúvida, essa reunião é apenas para te parabenizar, porque você foi o criativo aprovado!’ Eu fiquei todo arrepiado na hora. Mistura de sentimentos bons e, acima de tudo, muita gratidão”, relembrou.
O paraense exerga a parceria como uma poderosa união entre arte e moda e está ansioso para ver as peças nas lojas, com o público se conectando.
A coleção (que ainda não foi revelada) promete uma profunda representatividade nortista que traz para as peças a essência da região e que pode dar uma projeção global aos elementos da Amazônia e do Norte do país. O lançamento oficial será no dia 10 de novembro.
Fonte: g1 PA/ Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/09/2025/05:16:23
O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:
Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.
Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.
“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”
Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com