Imagem de ‘Kim Jong-un morto’ viraliza

Outra versão viralizada de ‘Kim Jong-un morto’ Foto: Reprodução

Uma imagem que supostamente mostraria Kim Jong-un “morto” viralizou nesta segunda-feira (27/4) em redes sociais.

Na foto, cuja autenticidade não foi comprovada, um homem com feições semelhantes às do ditador norte-coreano aparece deitado, com os olhos fechados, com a cabeça em um travesseiro e coberto com cobertor vermelho.

As imagens da “morte” são parecidas com as fotos que registraram o funeral do pai do ditador, Kim Jong-il, em 2011:



Funeral de Kim Jong-il, em 2011 Foto: Reuters

Kim Jong-un não é visto em público há duas semanas. Inicialmente circularam rumores de que o líder comunista havia morrido de complicações durante uma cirurgia. Sites de vários países chegaram a especular quem assumiria o poder em Pyongyang.

Porém Moon Chung-in, conselheiro de segurança do presidente sul-coreano, Moon Jae-in, afirmou à CNN no domingo (26/4) que o ditador está “vivo e bem”.

O conselheiro disse que Kim está hospedado em um resort em Wonsan, no leste da Coreia do Norte.

“Nenhuma movimentação suspeita foi detectada até o momento”, declarou.

O regime norte-coreano é considerado o mais fechado do mundo.

Por: Fernando Moreira

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...