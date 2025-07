Imagem de Nossa Senhora de Fátima é encontrada intacta após incêndio em Belém

Imagem de Nossa Senhora de Fátima é encontrada intacta entre os escombros após incêndio. | Reprodução

Incêndio no Guamá deixou famílias desabrigadas. Imagem de Nossa Senhora de Fátima foi encontrada intacta, trazendo esperança aos moradores.

O dia começou com o cheiro da tragédia ainda impregnado no ar da passagem Serrão de Castro, no bairro do Guamá, em Belém. Foi ali, na madrugada da última quinta-feira (17), que um incêndio de grandes proporções deixou pelo menos 10 famílias desabrigadas, destruiu quatro casas, sendo duas com perda total, e trouxe pânico a quem dormia quando as chamas tomaram conta do local.

Em meio à destruição, um momento inesperado comoveu os moradores: entre os restos carbonizados de uma das casas, uma imagem de Nossa Senhora de Fátima foi encontrada intacta. O símbolo religioso se tornou um ponto de devoção e renovou a esperança das famílias atingidas. Muitos viram na resistência da imagem um sinal de esperança. “Ela ficou ali, intacta… parece impossível”, comentou uma das moradoras, em lágrimas.

A operadora de equipamentos eletrônicos Bianca Signorini, de 43 anos, estava em casa com a filha e a avó da menina quando foi acordada pelo fogo. “Começou na casa de cima, que não existe mais. Nos tiraram de dentro, junto com os animais. Foi perda total. A estrutura está comprometida, cheia de rachaduras”, relatou.

O caminhoneiro Roberto Costa, de 58 anos, também viveu momentos de terror. “Eu abri a janela e vi o fogo saindo pelo telhado. Desci correndo, peguei meus gatos, um ainda fugiu”, contou. Sem água suficiente nas torneiras, moradores tentaram conter o incêndio com baldes, mas não conseguiram. Segundo ele, o fogo começou na casa de um senhor conhecido como Francisco. “Ele disse que foi o ventilador. Jogou água, mas parecia gasolina, espalhou mais ainda.”

Ações emergenciais

De acordo com o superintendente da Defesa Civil, Vitor Magalhães, o incêndio afetou quatro residências, sendo duas com perda total e duas com danos parciais. “Nossos engenheiros estão vistoriando casa por casa. A causa mais provável é um curto-circuito, mas isso será confirmado após perícia dos Bombeiros”, explicou.

Além da interdição da área para garantir segurança, a Fundação Papa João XXIII (Funpapa) foi acionada para prestar suporte psicossocial às vítimas e garantir acesso aos seus direitos. A expectativa é que, após o levantamento técnico, as famílias possam ser reinseridas na normalidade o quanto antes.

Fonte: Diário do Pará/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/07/2025/09:30:53

