Imagem de Nossa Senhora é destruída no nordeste do Pará

De acordo com testemunhas, o vandalismo foi cometido por integrantes de uma carreata.

O distrito do Apéu, em Castanhal, foi palco da intolerância religiosa com o flagrante de vandalismo, que danificou a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. O episódio aconteceu na manhã deste sábado (20).

Conforme a versão dos moradores, um grupo de pessoas que passava pelo local numa carreata foi responsável pela destruição da imagem, que estava localizada na praça da entrada da Avenida Nazarena. Segundo testemunhas, dois homens saíram do veículo que estavam e acertaram a imagem com pedaços de pau.

Após o flagrante, a população acionou a Polícia Militar para investigar o dano e identificar os envolvidos. A PM ainda não tem informações oficiais sobre a motivação do ato, mas não descarta o crime de intolerância religiosa.

A menos de um mês para a maior celebração religiosa dos paraenses e do país, o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, essa destruição fere a fé dos devotos. A destruição configura crime e está prevista no Código Penal brasileiro, no Artigo 208, que prevê punição para quem promove e/ou escarnece, impede ou vilipendia cultos religiosos. Já a Lei nº 9.459/97, versa sobre crimes de preconceito, também se aplica a casos com motivação discriminatória, podendo ser enquadrados como crimes de ódio em situações mais graves.

O episódio está em investigação.

