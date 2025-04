Grave acidente com carretas deixa duas vítimas carbonizadas na BR-163, próximo a Novo Progresso (PA)

Foto: Jornal Folha do Progresso | Um grave acidente foi registrado na manhã desta segunda-feira, 14 de abril de 2025, no km 377 da BR-163, nas proximidades da comunidade Riozinho das Arraias, na região da Linha Gaúcha, a cerca de 70 km de Novo Progresso (PA).

De acordo com informações preliminares, três carretas colidiram e, devido ao forte impacto, os veículos pegaram fogo. Equipes de resgate e o Corpo de Bombeiros foram rapidamente acionados para conter as chamas e prestar socorro às vítimas.

Duas pessoas morreram carbonizadas no local. Uma terceira vítima conseguiu escapar das chamas, mas sofreu queimaduras nas costas e recebeu atendimento no local. As identidades das vítimas ainda não foram confirmadas. Os corpos s encontram na funerária de Moraes Almeida (PA).

A concessionária Via Brasil, responsável pela rodovia, também esteve presente para auxiliar no atendimento da ocorrência. As causas do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.

O tráfego no trecho foi parcialmente interrompido durante a ação das equipes de emergência.

Veja abaixo imagens exclusivas:

Imagens exclusivas do acidente entre carretas na BR-163; em Novo Progresso (PA) Leia mais https://t.co/YMjpwjnl0O pic.twitter.com/hTDOVr1bSv — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) April 14, 2025

Em breve, mais informações.

