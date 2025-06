IMAGENS FORTES! Bebê de 1 ano e meio é jogado violentamente no chão por turista em aeroporto; e luta pela vida

Foto: Reprodução | A criança, que acabava de chegar à Rússia fugindo da guerra no Irã com a mãe grávida, sofreu traumatismo craniano e lesões na coluna após ser atacada por um homem no saguão de desembarque. O agressor está sob custódia e é investigado por tentativa de homicídio

Imagens de câmeras de segurança do aeroporto internacional de Sheremetyevo, em Moscou, registraram um episódio chocante: um menino de apenas 18 meses foi brutalmente agarrado por um turista e arremessado de cabeça no chão, sem qualquer provocação. O ataque, que aconteceu pouco antes da meia-noite, deixou o bebê em coma, com fraturas graves no crânio e lesões na coluna vertebral. Ele está internado em estado crítico.

Segundo as autoridades, o agressor foi identificado como Vladimir Vitkov, de 31 anos, natural da Bielorrússia. As imagens mostram o momento em que ele observa o menino ao lado de uma mala e, em seguida, age de forma premeditada, verificando se alguém o observa antes de lançar a criança com força no chão do terminal de desembarque.

Fuga da guerra e brutalidade inesperada

A criança havia acabado de chegar à Rússia com sua mãe grávida, após fugir do Irã por uma rota perigosa que incluiu passagem pelo Afeganistão. O ataque aconteceu justamente enquanto a mãe buscava o carrinho de bebê após o voo.

“Um monstro drogado agarrou uma criança no saguão de desembarque e a jogou no chão com toda a força”, declarou, consternada, Ksenia Mishonova, Defensora da Criança da Região de Moscou. “Tudo isso é incrivelmente difícil de suportar. Espero que esse homem receba o rigor da lei.”

Investigado por tentativa de homicídio

A polícia russa prendeu Vitkov logo após o ataque, com suspeita de que ele estivesse sob efeito de entorpecentes. Exames confirmaram a presença de cannabis no organismo e drogas foram encontradas em sua posse. Ele é investigado por tentativa de homicídio.

Em interrogatório, o homem não conseguiu explicar suas ações e chegou a dizer que “cometeu erros assim antes”. O mais perturbador é que, segundo relatos, ele tem uma filha da mesma idade da criança atacada.

Uma amiga de Vitkov afirmou estar em choque ao saber do ocorrido. A polícia também investiga se o crime teve motivação racial ou xenofóbica, uma vez que a vítima e sua família são refugiados.

Socorro imediato e comoção

Testemunhas correram para ajudar a criança logo após o ataque. Um homem aparece nas imagens se aproximando rapidamente para socorrer o bebê caído. “As ações criminosas do agressor foram interrompidas graças à reação das pessoas que presenciaram a cena”, disse o Comitê Investigativo Russo.

A criança segue internada sob cuidados intensivos, e sua recuperação é incerta. “Rezo para que ele sobreviva e que os pais encontrem força para passar por esse pesadelo”, declarou Mishonova.

Atenção! Imagens fortes no vídeo abaixo:

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/06/2025/09:31:12

