IMAGENS FORTES: Passageiro ataca motorista de aplicativo com facão durante corrida

As imagens mostram o momento em que o passageiro inicia a agressão com o facão | Bnews – Foto:Reprodução/Redes sociais

Uma câmera de segurança instalada em um carro flagrou o momento em que um motorista de aplicativo foi atacado com golpes de facão por um passageiro durante corrida em Toledo, no oeste do Paraná, no último sábado (13).

Nas imagens, três pessoas aparecem sentadas no banco traseiro, sendo duas mulheres e um homem. Ao notar a câmera, o passageiro começa a dar tapas no ombro do motorista, que decide encerrar a corrida e pede para que todos desembarquem. Neste momento, o suspeito saca um facão e ataca o condutor.

A vítima sofreu cortes superficiais na mão, no antebraço, na cabeça e no rosto, mas não precisou de atendimento hospitalar. De acordo com a filha do motorista, o agressor estava bêbado.

Um boletim de ocorrência foi registrado pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) na terça-feira (17). O suspeito, que deve responder por lesão corporal e dano qualificado, foi identificado e deve ser ouvido. As outras duas mulheres que estavam no veículo também devem prestar depoimento.

Em nota, a empresa Uber, onde o motorista é cadastrado, informou que lamenta o ocorrido e considera inaceitável qualquer tipo de violência. A plataforma garantiu que a conta do passageiro foi desativada e que todas as viagens contam com seguro.

VEJA VÍDEO:

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/09/2025/16:28:21

