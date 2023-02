Imagens fortes! PM mata jovem em abordagem no MT

(Foto:Reprodução) – Os policiais envolvidos no caso foram afastados, diz a corporação. O 3° Comando Regional abriu um inquérito para apurar os fatos.

Diego Kaliniski, 26, foi morto a tiros por um policial militar durante abordagem na madrugada deste domingo na cidade de Vera (MT).

De acordo com a PM de Mato Grosso, policiais foram acionados para uma ocorrência de perturbação do sossego. Afirmaram ter visto um grupo reunido em volta de um carro com música alta e pediram a documentação do veículo.

Segundo a versão da polícia, Kaliniski apresentou o documento pelo celular, mas tentou pegar o cassetete de um deles e ofendeu verbalmente os oficiais. Em seguida, teria resistido à abordagem, ao que o PM anunciou sua prisão por desacato.

Logo depois, o jovem e os PMs entram em confroto físico. Em determinado momento, Diego pega o cassetete de um dos policiais e tenta agredi-lo, como é possível ver no vídeo. Como resposta, o policial realiza os disparos.

Ao menos três tiros atingiram Diego. Outro atingiu o irmão da vítima —ele foi internado, de acordo com a nota da PM, e não há informações sobre seu estado de saúde.

VEJA AO VÍDEO:

“Dada a superioridade numérica e a agressividade dos suspeitos […], esses meios foram insuficientes, sendo necessária a utilização da arma de fogo, que fora utilizada moderadamente”, diz a PM.

Pelo vídeo e relato da PM, não há registro de porte de arma de fogo por parte do grupo de jovens, nem houve disparos contra os policiais.

A PM informa ainda que a vítima possui “diversos registros criminais por condutas similares (desacata, desobediência, resistência, poluição sonora, lesão corporal e vias de fato)”.

“O Governo de Mato Grosso reforça que não coaduna com nenhum tipo de violência ou abuso de autoridade”, diz a nota enviada pela assessoria. (Com informações do portal UOL).

Jornal Folha do Progresso em 06/02/2023/10:40:41

