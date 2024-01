Imagens mostram como ficou quarto que pegou fogo em hotel em Belém, Veja Vídeo

Laudo pericial será emitido em até 30 dias sobre as causas do incêndio.

Um vídeo mostra como ficou o quarto de um hotel que pegou fogo quinta-feira (25), na avenida Governador José Malcher, no bairro de São Brás, em Belém. Um laudo pericial será emitido em até 30 dias sobre as causas do incêndio.

As imagens mostram a cama completamente danificada pelo fogo. É possível ver também no chão no quarto do hotel várias latinhas de cerveja e cigarros.

Kedmo Edson, de 36 anos, estava hospedado no local. A vítima, natural do estado de São Paulo, caiu de uma altura de mais de 24 metros. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Segundo as equipes que atuaram no controle do incêndio, ele estava hospedado desde o início da semana no hotel. Familiares dele estiveram no local após o ocorrido.

Incêndio

Um incêndio aconteceu no oitavo andar do Hotel Sagres. O fogo foi controlado pela brigada de incêndio do local.

No momento das chamas, a avenida Governador José Malcher precisou ser interditada para o trabalho da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

Em nota, a Polícia Civil informou “que apura as circunstâncias do caso e perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações”.

