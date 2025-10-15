Imagens muito fortes! Vídeo mostra filha agredindo mãe de 86 anos com socos e tapas no Paraná; assista

Foto:Reprodução/Ric RECORD | Relatos de familiares e vizinhos apontam que as agressões eram recorrentes por parte da suspeita

Uma mulher, de 51 anos, foi presa em flagrante após ser filmada agredindo a própria mãe, de 86, com socos e tapas em Guaíra, no oeste do Paraná. A prisão foi feita na segunda-feira (13), dia em que também houve um episódio de violência.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações tiveram início após familiares da vítima filmarem as agressões e fornecerem as imagens à corporação. A delegada Renata Oliveira relatou que a vítima foi encontrada com vários hematomas pelo corpo. Imagens obtidas pela Ric RECORD mostram a violência.

Relatos de familiares e vizinhos apontam que as agressões eram recorrentes por parte da suspeita, sendo que a mais recente teria acontecido na manhã do dia da prisão.

“[…] Essa idosa possuía, nas pernas e no rosto, diversas marcas de agressões, alguma antigas e outras mais recentes. De acordo com testemunhas, a autora agredia a própria mãe com tapas, socos, empurrões e puxões de cabelo”

explicou a delegada.

A idosa também era agredida verbalmente. A filha dela foi encaminhada ao sistema penitenciário e deverá responder por maus-tratos.

“A vítima foi encaminhada à assistência social. A investigação sobre o caso permanece aberta a fim de averiguar se há outros crimes relacionados ao fato”, divulgou a Polícia Civil.

