Imagens registram força da maré alta em Salinópolis

A redação integrada de O Liberal tanta contato com a prefeitura de Salinópolis e com órgãos de segurança para saber se houve estragos causados pelas águas e que medidas estão sendo tomadas, para que não ocorra nenhum tipo de acidentes por conta das marés.

A partir desta quinta (12) haverá mais incidências de marés altas em Belém. Elas estão previstas para 1h11 (com 3,7 metros) e às 12h26 (3,6 metros). Na sexta-feira (13), o alerta de maré alta é para as 2h39 (3,4 metros) e 14h56 (3,3 metros).

A maré alta que foi registrada no início da tarde desta quarta-feira (11) em Belém também atingiu o município de Salinópolis, no nordeste paraense. Fortes ondas atingiram a praia do Farol Velho.

