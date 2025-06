IML busca familiares de homem natural do Pará que morreu em Manaus

(Foto: Divulgação) – O IML reforça ainda que os corpos permanecem na instituição por até 30 dias

O Instituto Médico Legal (IML), pede que familiares de Antônio Rocha Fernandes, de 46 anos, natural do estado do Pará, compareçam à sede da instituição para o reconhecimento e liberação do corpo.

Conforme o prontuário, o corpo do homem deu entrada no IML no sábado (21). Sua identificação foi realizada por meio do procedimento de necropapiloscopia, que compara as digitais com registros civis.

A identificação foi conduzida por peritos do IML em conjunto com especialistas do Instituto de Identificação do Amazonas Aderson Conceição de Melo (IIACM).

A liberação do corpo é realizada mediante a autorização de um familiar, que deve procurar o setor de Serviço Social da instituição. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h.

O IML reforça ainda que os corpos permanecem na instituição por até 30 dias. Após esse período, são sepultados como pessoas não identificadas na capital amazonense.

O Instituto Médico Legal fica localizado na avenida Noel Nutels, nº 300, bairro Cidade Nova 2, zona norte de Manaus.

