IML de Manaus procura família de paraense para liberação de corpo

Foto: Reprodução | Homem de 46 anos foi identificado por exame de digitais após dar entrada no SPA Zona Sul.

O Instituto Médico Legal (IML) de Manaus solicita que familiares de Claudemar Cruz da Silva, de 46 anos, compareçam à sede da instituição para o reconhecimento e liberação do corpo. Natural do Pará, ele deu entrada no IML nesta terça-feira (9), após ser encaminhado do Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Zona Sul.

A identificação foi confirmada por meio de exame de confronto necropapiloscópico, que analisa digitais civis. O procedimento contou com a atuação de peritos do IML em parceria com o Instituto de Identificação do Amazonas Aderson Conceição de Melo (IIACM).

Segundo o órgão, os corpos permanecem à espera de familiares por até 30 dias. Caso não haja procura, são sepultados como não identificados na capital.

A liberação só pode ser feita por parentes, que devem procurar a Coordenação Operacional do IML, de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h. Mais informações estão disponíveis pelo telefone (92) 3216-6040.

O IML fica localizado na Avenida Noel Nutels, nº 300, bairro Cidade Nova 2, zona norte de Manaus.

Fonte: Portal do Lobo/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/09/2025/14:24:28

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...