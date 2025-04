Impacto das Mudanças Climáticas na Amazônia

(Imagem ilustrativa/Reprodução) -A Amazônia, muitas vezes chamada de “pulmão do mundo”, encontra-se em um momento crítico. O avanço das mudanças climáticas sobre a maior floresta tropical do planeta já não é uma previsão distante – é uma realidade. Secas mais severas, enchentes devastadoras, aumento de incêndios florestais e um ciclo ecológico em colapso ameaçam não apenas a biodiversidade, mas também as populações indígenas e comunidades locais que dependem desse ecossistema.

Secas e Enchentes: Um Ciclo Extremamente Irregular

Nos últimos anos, o regime hídrico da Amazônia tem se tornado cada vez mais imprevisível. Enquanto períodos de seca intensa castigam rios e afluentes, dificultando a navegação e afetando a fauna aquática, em outros momentos, chuvas torrenciais provocam inundações recordes. Um exemplo foi a seca extrema de 2023, quando o nível do Rio Negro em Manaus atingiu apenas 13,59 metros, uma das menores marcas já registradas. Em contraste, em 2021, o mesmo rio subiu para 30,02 metros, configurando a maior cheia da história.

Esse descontrole no ciclo das águas impacta diretamente a fauna e a flora da região. Algumas espécies de peixes, como o tambaqui, têm dificuldades para se reproduzir devido à falta de áreas alagadas. Árvores que dependem do equilíbrio hídrico podem secar e morrer. Comunidades ribeirinhas ficam isoladas quando o transporte fluvial se torna impossível.

Incêndios: A Ameaça Crescente do Fogo

As queimadas na Amazônia têm se tornado mais frequentes e intensas, potencializadas pelo aumento das temperaturas e pela redução das chuvas. Em 2023, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) registrou mais de 116 mil focos de incêndio na floresta. Muitos desses incêndios começam por ação humana – seja para desmatamento ilegal ou limpeza de áreas de pastagem – mas se espalham com facilidade devido ao clima seco e quente.

A fumaça gerada por esses incêndios impacta não apenas os ecossistemas locais, mas também cidades distantes. Em São Paulo, por exemplo, o céu já escureceu devido às partículas vindas da Amazônia. Além disso, a liberação de grandes quantidades de CO₂ no ar acelera ainda mais o processo de aquecimento global, criando um ciclo destrutivo.

Impacto nas Comunidades Indígenas

Para os povos indígenas, a Amazônia não é apenas um lar – é parte essencial de sua cultura, economia e sobrevivência. Com as mudanças climáticas, muitas dessas comunidades enfrentam desafios cada vez mais difíceis. A escassez de peixes, a redução de áreas férteis para plantio e os incêndios descontrolados ameaçam sua subsistência.

Além disso, a chegada de doenças transmitidas por mosquitos, como a malária e a dengue, tem sido impulsionada pelas alterações climáticas. Regiões antes protegidas pela densa vegetação agora se tornam focos de proliferação de vetores, colocando em risco populações já vulneráveis.

Perda de Biodiversidade: O Risco de um Colapso

A Amazônia abriga cerca de 10% de todas as espécies conhecidas no planeta. No entanto, esse tesouro natural está sob ameaça constante. O aumento das temperaturas e a fragmentação da floresta forçam muitos animais a buscar novos habitats, algo nem sempre possível.

O boto-cor-de-rosa, símbolo da região, vem enfrentando dificuldades com a elevação das temperaturas dos rios. Algumas espécies de pássaros já não encontram alimento suficiente, alterando a cadeia alimentar da floresta. Se o ritmo atual de degradação continuar, cientistas estimam que até 2050 poderemos perder até 40% das espécies endêmicas da região.

E o Futuro? Há Esperança?

Apesar do cenário preocupante, existem iniciativas que buscam frear o avanço das mudanças climáticas na Amazônia. Projetos de reflorestamento, políticas mais rígidas de proteção ambiental e o incentivo a práticas sustentáveis podem ajudar a mitigar os impactos.

O desafio, no entanto, é garantir que esses esforços sejam suficientes e implementados a tempo. A Amazônia está em um ponto de inflexão – e o que fizermos agora determinará o futuro da maior floresta tropical do mundo.

