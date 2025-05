Imposto de Renda 2025: saiba o que fazer se você perdeu o prazo para enviar a declaração

O impedimento de emissão ou renovação de passaporte e carteira de trabalho, por exemplo;

A impossibilidade de realizar matrícula em instituições de ensino, bem como vedação da participação de concursos públicos;

Score de crédito impactado negativamente, dificultando ou mesmo impedindo a contratação de produtos e serviços financeiros;

Protesto em cartório e negativação do nome do contribuinte, além de pagamento de custas ao cartório para regularização;

A não emissão de Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND), requerida por exemplo para financiamento imobiliário;

Ação judicial de cobrança, por meio de execução fiscal;

Bloqueio de valores disponíveis em conta corrente e até bloqueio de outros bens, por conta de eventual execução da dívida;

Pagamento de custas judiciais e honorários decorrentes de eventual ação judicial iniciada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.

Fonte: g1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/05/2025/09:06:03

