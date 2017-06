Incêndio ameaça parque nacional espanhol, patrimônio da humanidade

Dez helicópteros, sete aviões e quatro hidroaviões foram mobilizados para combater o incêndio, de acordo com os serviços de emergência. Na região também há centenas de técnicos, agentes de meio ambiente e bombeiros florestais com 15 veículos de extinção, além da Unidade Médica de Incêndios Florestais (UMIF) e da Unidade Móvel de Meteorologia e Transmissões (UMMT).

O fogo começou neste sábado (24) à noite entre as localidades de Moguer e Mazagón, na província de Huelva, em Andaluzia, sul da Espanha. De acordo com a agência espanhola Efe, as chamas chegaram ao chamado Espaço Natural de Doñana, mas não ao parque de mesmo nome.

