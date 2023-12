Incêndio atinge armazém e destrói 15.000 m³ de madeira no Mato Grosso; veja vídeo

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a suspeita é de que o incêndio tenha começado devido a um processo natural de fermentação do material orgânico.

Um incêndio de grandes proporções atingiu um armazém de cavacos da empresa Camuru Alimentos, no bairro Nova Prata, setor industrial do município de Sorriso (395 km de Cuiabá), nesta quinta-feira (07). O fogo consumiu os 15.000 m³ de madeira triturada (cavaco), que estavam armazenados no imóvel.

Felizmente, ninguém ficou ferido.

Em vídeos registados por populares é possível ver os cavacos tomados pelas chamas, dentro do armazém aberto. Enquanto o fogo consome pedaços de madeiras, uma grande quantidade fumaça preta sai do galpão.

ASSISTA O VÍDEO DO INSTAGRAM AQUI.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a suspeita é de que o incêndio tenha começado devido a um processo natural de fermentação do material orgânico.

Foram necessárias três viaturas de bombeiros e cerca de 30 mil litros de água para conter as chamas. O combate ainda contou com apoio da Defesa Civil municipal e funcionários da própria empresa. Felizmente, ninguém ficou ferido.

Fonte: Reporter MT/ e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/12/2023/08:22:45

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...