Incêndio atinge casa em Novo Progresso

Família foi surpreendida pelas chamas na madrugada de hoje.

Móveis e eletrodomésticos foram destruídos pelo fogo.

Uma casa no bairro Jardim América, em Novo Progresso, pegou fogo, causando um incêndio que foi controlado pelos bombeiros. O fogo ocorreu na madrugada de hoje (11/05/2025) e, as chamas se estenderam na casa vizinha.

O incêndio não deixou feridos, mas a família perdeu quase tudo que era armazenado na residência, situada na Rua América aos fundos da conveniência Cabral no bairro Jardim América em Novo Progresso.

As causas do incêndio será investigada.

