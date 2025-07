Incêndio atinge oito casas durante a madrugada no Pará

Fogo no Guamá (Foto: Tarso Sarraf | O Liberal)

Fogo se alastrou rapidamente, por volta das 4h, entre as moradias na rua Serrão de Castro

O Corpo de Bombeiros foi chamado na madrugada desta quinta-feira (17) para combater as chamas que atingiram oito casas em uma passagem localizada na rua Serrão de Castro, no bairro do Guamá, em Belém. O incêndio ocorreu ao lado de um depósito de gás.

Segundo relatos de moradores, o fogo começou por volta das 4h e rapidamente se espalhou pelas moradias. No local, várias residências são de madeira. Algumas das casas atingidas são de alvenaria com andares superiores em madeira.

Das oito casas atingidas, quatro foram totalmente consumidas pelo fogo e perdidas. Outras quatro foram parcialmente afetadas.

Ainda não se tem informações sobre as causas do incêndio. O primeiro carro-pipa dos Bombeiros chegou ao local por volta das 4h30.

Com o avanço das chamas, por volta das 5h três veículos de combate ao fogo já estavam mobilizados para tentar conter as labaredas que se alastravam por residências no perímetro.

O incêndio só foi controlado depois das 5h da manhã. Ainda não há confirmação sobre de vítimas ou feridos, além dos danos materiais.

A redação integrada de O Liberal segue apurando mais detalhes sobre o ocorrido e os desdobramentos do incêndio. Acompanhe.

