Incêndio atinge sapataria e assusta moradores do Paar, em Ananindeua

Loja de sapatos após o incêndio. — Foto: Débora Soares / TV Liberal

Um incêndio atingiu uma sapataria localizada na SN-21, principal avenida no Paar, bairro em Ananindeua, nesta quinta-feira (14). O fogo já foi controlado e não atingiu outros imóveis. Também não houve feridos.

Segundo seguranças do estabelecimento, o incêndio começou após a explosão de um ventilador na parte superior da loja, onde funciona o depósito. As chamas se espalharam rapidamente pelo local e atingiram grande altura.

Moradores relataram que, no momento do incêndio, uma grande cortina de fumaça invadiu as casas próximas, provocando susto. Muitas pessoas deixaram as residências às pressas, incluindo idosos e crianças. A região concentra comércios e também grande número de residências.

Houve ainda tentativa de saque ao local durante o incêndio, mas parte de moradores e comerciantes da região se solidarizaram e ajudaram a recolher o que sobrou dos produtos da sapataria.

Fonte: g1 Pará e TV Liberal — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/08/2025/16:58:31

