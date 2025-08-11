Incêndio criminoso destrói casa e vegetação na Folha 33, em Marabá

(Foto: Reprodução) – As chamas se espalharam rapidamente por uma área conhecida como “Olaria”, destruindo por completo a residência do oleiro Silvanildo Pereira Gomes, de 53 anos

Um incêndio de origem criminosa atingiu, nesta segunda-feira (11), a comunidade da Folha 33, em Marabá, sudeste do Pará. As chamas se espalharam rapidamente por uma área conhecida como “Olaria”, destruindo por completo a residência do oleiro Silvanildo Pereira Gomes, de 53 anos, além de provocar a morte de animais e devastar parte da vegetação local.

O caso, registrado em vídeo e compartilhado nas redes sociais, reacendeu a preocupação com as queimadas criminosas na região. Conforme informações locais, o incêndio foi causado por ação humana. As chamas consumiram totalmente a casa do trabalhador e avançaram para outras propriedades e plantações, colocando em risco mais famílias da área.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e esteve no local para conter o fogo. Contudo, de acordo com registros feitos após a saída da equipe, ainda havia focos ativos, representando ameaça a novas áreas. Até o momento, não há confirmação sobre o retorno dos bombeiros para a conclusão do combate.

A prática de queimadas é crime ambiental previsto na Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98), passível de multa e detenção. Além de provocar danos irreversíveis ao meio ambiente, esse tipo de ação coloca em risco a saúde e a vida das pessoas

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/08/2025/17:13:42

