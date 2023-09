Incêndio de grandes proporções atinge mais de 100 moradias de comunidade no litoral de SP

Equipes do corpo de bombeiros tiveram dificuldades para conter as chamas – (Foto:Reprodução / Via G1 Santos e Região).

Desabrigados estão sendo atendidos na Escola Municipal Pedro Crescenti. Não há informações sobre mortos

Mais de 100 barracos da comunidade Caminho São José, no Rádio Clube, em Santos, litoral de São Paulo, foram consumidos por um incêndio de grandes proporções que começou na noite desta segunda-feira (4) e se alastrou ao longo da madrugada de terça-feira (5). Equipes do Corpo de Bombeiros foram ao local para ajudar as famílias e controlar as chamas – quinze viaturas foram usadas. O fogo só foi controlado após quatro horas. Ainda não se sabe as causas do incêndio.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado para socorrer as vítimas, afetadas principalmente pela inalação de fumaça. De acordo com a Prefeitura de Santos, pacientes que precisaram de mais cuidados foram levados às Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Zona Noroeste e Zona Leste. Não há informações sobre vítimas fatais.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o prefeito de Santos, Rogério Santos (PSDB), lamentou a situação e informou que os desabrigados estão sendo atendidos na Escola Municipal Pedro Crescenti, que servirá como posto de doações assim como o Fundo Social de Solidariedade (FSS).

“Assim que soube do incêndio que atingiu mais de cem moradias, fui até o local com as equipes da Prefeitura para acompanhar de perto a situação e auxiliar as famílias de forma emergencial e providencial”, afirmou, na legenda do vídeo.

“O que venho pedir para vocês é apoio no sentido de doação de roupas, água e material de higiene”, declarou o gestor.

Os bombeiros enfrentaram dificuldade para conter o fogo porque a comunidade fica em uma área de mangue, o que dificulta o acesso das equipes. Além disso, como a maioria dos imóveis é de madeira, as chamas se propagaram rápido.

Fonte:O Liberal/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/09/2023/09:17:34

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...