Incêndio de grandes proporções no sul do Pará já destruiu mais de 8 km de área em fazendas

Foto:Reprodução | Um incêndio de grandes proporções atinge uma área de fazendas em Rio Maria, no sul do Pará, e já deixou um rastro de destruição de mais de oito quilômetros. Por volta das 14h desta terça-feira (20), cinco militares do Corpo de Bombeiros chegaram à região para reforçar a operação.

Segundo moradores, o fogo começou na tarde de segunda-feira (19) e já consumiu pastagens em pelo menos duas propriedades rurais.

O tempo seco e os ventos fortes têm dificultado o trabalho de combate às chamas. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas. Agricultores relatam que as chamas avançaram rapidamente, e vizinhos se uniram para tentar conter o incêndio.

O fazendeiro Rodrigo Malinsk, conta que vizinhos de 10 propriedades estão ajudando a combater o fogo, com equipes de brigadistas funcionários das propriedades. Ele também contou sobre os prejuízos que o fogo está causando.

“O prejuízo mais visível e o mais caro é a perda das pastagens. O que nós estamos fazendo é aceiros e combate com água, estamos tentando fazer de tudo”, diz.

Além do risco para as plantações e animais, há preocupação com um depósito de gás utilizado no processo de secagem de grãos que fica próximo da área atingida. Trabalhadores passaram a madrugada combatendo os focos e improvisando refeições no local para não interromper a ação

Apesar dos esforços, os ventos fortes e o clima seco continuam favorecendo a propagação das chamas, o que torna o controle mais difícil.

Fonte: G1/Pará/Jornal Folha do Progresso

