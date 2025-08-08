Incêndio destrói casa de madeira em Medicilândia (PA)

Foto:Reprodução | Não houve feridos e as causas do sinistro são desconhecidas

Um incêndio destruiu uma casa de madeira na noite de quarta-feira (7/8), no bairro Hélio Carvalho, que fica em Medicilândia, no sudeste do Pará.

Não houve feridos. As causas do sinistro são desconhecidas. Conforme o portal A Voz do Xingu, não havia ninguém dentro do imóvel no momento do incidente.

Moradores perceberam o fogo e se mobilizaram para tentar apagar as fortes chamas, utilizando baldes para jogar água no local.

No entanto, não conseguiram, pois o fogo se alastrou rapidamente. As pessoas da área ainda ajudaram moradores de casas próximas a retirarem móveis e eletrodomésticos, devido ao risco do fogo se espalhar para as residências ao redor. Porém, caminhões-pipa foram acionados e conseguiram controlar o incêndio.

Nas redes sociais, vídeos foram compartilhados sobre o caso e mostram labaredas altas e fumaça preta tomando conta da área.

Como os proprietários da casa de madeira não estavam no local, não foi possível afirmar o que teria iniciado o incêndio.

Em nota, o CBMPA informou que a ocorrência foi atendida pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Medicilândia (COMPDEC). “Um imóvel teve perda total, porém sem vítimas. A perícia foi solicitada”, comunicou.

Fonte: O Liberal e Região e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/08/2025/07:34:50

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...