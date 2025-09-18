Incêndio destrói casa e atinge outras duas na Sacramenta, no Pará

Bombeiros trabalharam na ocorrência. — Foto: Reprodução / Redes sociais

Fogo começou em uma residência na passagem Bandeirantes, e uma vela acesa é apontada como a causa.

Um incêndio de grandes proporções destruiu uma casa e atingiu outras duas nesta quarta-feira (17), na passagem Bandeirantes, no bairro da Sacramenta, em Belém. O dono da casa destruída teve queimaduras leves, foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e passa bem.

“Foi um susto muito grande. Só ouvi o grito dele me chamando. […] Não sabia o que fazer”, relatou Dioneia Pereira, irmão do homem que teve o imóvel destruído. Ela relatou que o fogo começou por uma vela acesa dentro da residência.

Dioneia explicou como o fogo se propagou: “Ele colocou uma vela numa pequena vasilha de vidro”. A chama, segundo a mulher, se espalhou por peças de roupa que estavam próximas.

Na passagem moram oito pessoas da mesma família. Das quatro casas – duas de alvenaria e duas de madeira –, uma foi completamente destruída, a do irmão de Dioneia, e outras duas foram atingidas.

O combate ao fogo pelos bombeiros começou pelos imóveis vizinhos. Uma das residências atingidas, segundo os bombeiros, estava abandonada. Os agentes alertaram para os perigos de acender velas durante a noite e orientou sobre os cuidados.

A Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbem) informou que a Defesa Civil Municipal esteve no local para auxiliar as famílias e iniciou a vistoria técnica para recomendar encaminhamentos e viabilizar o acesso a benefícios sociais.

