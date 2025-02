Incêndio destrói cidade cenográfica dos Estúdios Globo no Rio de Janeiro

Foto: Reprodução | Vídeos registraram as chamas alcançando vários metros de altura, enquanto uma densa fumaça preta tomava conta da área

Um incêndio atingiu os Estúdios Globo, em Curicica, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na tarde desta terça-feira (18). A emissora informou, por meio de nota oficial, que não havia gravações no local no momento do incidente e que não houve feridos. O fogo está sendo combatido pelo 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros, com o apoio da Brigada da Globo.

Vídeos registraram as chamas alcançando vários metros de altura, enquanto uma densa fumaça preta tomava conta da área. “De repente, tudo estava pegando fogo, foi assustador”, relatou um membro da equipe de produção que presenciou o incidente.

De acordo com a Globo, o incêndio ocorreu na cidade cenográfica da novela “Dona de Mim”, próxima produção das 19h da TV Globo. Até o momento, ainda não há informações sobre a causa do fogo.

Essa não é a primeira vez que uma cidade cenográfica da Globo é atingida por um incêndio. Em 2022, um fogo destruiu parte do cenário da “loja Rhodes”, da novela “Todas as Flores”, do Globoplay. Assim como no incidente desta terça-feira (18/2), não havia profissionais no local no momento do ocorrido e ninguém ficou ferido. Na época, o incêndio foi controlado pela Brigada de Incêndio da Globo, com o apoio do 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros.

