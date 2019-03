Incêndio destrói estabelecimento comercial do garimpo Patrocínio

Foto:Weslen Reis-Portal giro

Incêndio foi registrado na madrugada de domingo (3), ninguém ficou ferido.

O depósito de um dos maiores comércios do garimpo Patrocínio, região de Itaituba, foi completamente destruído por um grande incêndio na madrugada do último domingo (3). Fotos e vídeos, mostram a destruição no local.

Segundo informações de moradores da comunidade, o incêndio iniciou por volta das 3h30, momento em que estava fechado. No local havia muitas botijas de gás que explodiram ao serem atingidas pelas chamas.

“As pessoas ficaram em pânico, apavoradas, por que atrás desse comércio tem um posto de abastecimento de combustíveis, mas graças a Deus o fogo foi controlado e não chegou até lá.” Diz uma moradora

As causas do incêndio são desconhecidas. Ninguém ficou ferido.

O depósito, segundo moradores, é de propriedade de um dos maiores empresários daquela região, proprietário de empreendimentos dentro e fora da comunidade. Ninguém ligado à empresa foi localizado para falar sobre o ocorrido.

