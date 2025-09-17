Incêndio destrói quatro salas de aula em escola estadual no sudeste do Pará

Foto:Reprodução | De acordo com a direção da escola, o vigilante percebeu as chamas pouco depois da 1h.

Um incêndio de grandes proporções atingiu a Escola Estadual Professora Izabel Amazonas, em Ulianópolis, no sudeste do Pará, na madrugada desta segunda-feira (15). O fogo destruiu quatro salas de aula e comprometeu parte da estrutura do prédio, mas não houve feridos.

Vídeos gravados por estudantes mostram o cenário após as chamas: o teto desabou nas salas, e mais de 120 conjuntos de mesas e cadeiras foram consumidos. Na sala dos professores, sofás, televisores e outros equipamentos também foram perdidos.

De acordo com a direção da escola, o vigilante percebeu as chamas pouco depois da 1h. O fogo teria começado na sala 6 e se espalhou rapidamente pelo primeiro bloco, que abriga turmas do ensino médio. Agentes da Defesa Civil atuaram no combate às chamas com apoio de um caminhão-pipa. A principal suspeita é de que um curto-circuito tenha provocado o incêndio.

Em nota, a Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc) informou que um boletim de ocorrência foi registrado e que aguarda a conclusão do laudo pericial. Ainda segundo a Seduc, apenas o vigilante estava no prédio no momento do incidente, e os estudantes deverão ser transferidos para outro espaço enquanto a unidade passa por avaliação estrutural.

Fonte: Estado do Pará Online /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/09/2025/10:20:12

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...