Incêndio em discoteca na Macedônia do Norte deixa mais de 50 mortos

Foto: REUTERS/Ognen Teofilovski | Fogo deflagrou na madrugada deste domingo.

Um incêndio em uma boate, na madrugada deste domingo, na cidade de Kočani, na Macedônia do Norte, causou pelo menos 51 mortes e deixou mais de 100 feridos, confirmou o ministro do Interior, Pance Toskovski.

Segundo a imprensa local, o incêndio se espalhou pelo teto da boate ‘Pulse’, que pegou fogo rapidamente. O incidente ocorreu durante um show da DNK, uma banda de hip-hop muito popular no país.

O fogo foi causado por “dispositivos pirotécnicos” utilizados durante o espetáculo, informou o ministro macedônio.

“As faíscas provocaram um incêndio… e o fogo se espalhou pela boate”, disse.

O público presente no show, que começou à meia-noite, era formado principalmente por jovens.

Os feridos foram levados para diversos hospitais da região, a maioria para o Hospital Geral de Kočani, onde um grande número de familiares se reuniu. Entre os feridos, há menores de idade.

Hristijan Mickoski, primeiro-ministro da Macedônia do Norte, lamentou o ocorrido. “Este é um dia difícil e muito triste para a Macedônia! A perda de tantas vidas jovens é irreparável, a dor das famílias, dos entes queridos e dos amigos é incomensurável”, escreveu na rede social Facebook.

“Apelo a todas as instituições competentes – serviços de saúde, autoridades responsáveis – para que tomem medidas urgentes para ajudar os feridos e apoiar as famílias das vítimas”, acrescentou.

De acordo com o site informativo SDK, o incêndio começou por volta das 03h00 (02h00 em Lisboa).

Uma investigação está em andamento.

Imagens mostram início do incêndio mortal em discoteca na Macedônia

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/03/2025/15:55:59

