Incêndio em Santa Bárbara do Pará deixa homem morto durante a madrugada

Foto: Reprodução | Moradores tentaram apagar o fogo, mas as chamas se alastraram rapidamente.

Um homem morreu durante incêndio em sua residência, no bairro Nova Santa Bárbara, no município de Santa Bárbara do Pará, na região metropolitana de Belém, na madrugada desta segunda-feira (21). A residência, de madeira, está localizada rua Boa Esperança e foi destruída pelo fogo. Moradores tentaram apagar o fogo, mas as chamas se alastraram rapidamente.

Os policiais militares do 39° BPM receberam a informação de um incêndio em uma residência na rua mais conhecida como “rua da caixa d’água”. A vítima, identificada como Benedito Freitas dos Santos, tinha problemas de locomoção e não conseguiu sair a tempo da residência em chamas, ainda segundo os PMs. Ele morava sozinho e morreu no local. A guarnição foi acionada por volta das 3 horas da madrugada.

Policiais civis e peritos criminais da Polícia Científica do Pará também estiveram no local do incêndio. Em nota, a Polícia Civil informa que a delegacia de Santa Bárbara apura as circunstâncias da morte de Benedito Freitas dos Santos. Perícias foram solicitadas para auxiliar na investigação. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará informa que as chamas foram controladas. “Uma pessoa morreu e o corpo foi encaminhado à Polícia Científica”, acrescentou a corporação.

