Incêndio intenso atinge casas e deixa famílias desabrigadas no Pará

Foto: Reprodução | A suspeita é de que um curto-circuito em uma fiação tenha provocado as chamas.

Um incêndio de grandes proporções atingiu, pelo menos, duas casas no começo da tarde desta quinta-feira (16), em Gurupá, na Ilha do Marajó. As residências ficam localizadas na Rua Nova Marioca, no bairro Centro. A suspeita é de que um curto-circuito em uma fiação tenha provocado as chamas.

Imagens registradas por testemunhas mostram a dimensão do fogo intenso atingindo a parte externa de um dos imóveis, mas em outro vídeo também é possível perceber as chamas se espalhando por outra casa, do lado de dentro.

De acordo com a Polícia Militar, a proprietária da primeira residência estava retornando do trabalho quando soube do incidente. No momento do incêndio, apenas os dois filhos estavam na casa. O garoto percebeu o fogo na parte superior do imóvel e avisou a irmã. Os dois conseguiram sair a tempo e buscaram ajuda e não ficaram feridos.

Como a cidade não conta com unidade do Corpo de Bombeiros, um carro-pipa da Prefeitura de Gurupá foi utilizado para ajudar no controle das chamas. As causas do incêndio ainda são apuradas.

Fonte: Estado do Pará Online e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/10/2025/14:46:11

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

