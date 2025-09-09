Incêndio na Esplanada durante julgamento de Bolsonaro levanta suspeita de atentado

Incêndio a 2 km do STF: polícia suspeita de ação criminosa durante julgamento de Bolsonaro. Foto: Divulgação / Corpo de Bombeiros Militar do DF

Pelo menos dez banheiros químicos instalados para o evento do dia 7 de Setembro foram atingidos por um incêndio a menos de dois quilômetros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Uma cortina espessa de fumaça tomou conta da Esplanada dos Ministérios na manhã desta terça, 9, em um episódio que interrompeu momentaneamente a rotina no centro político do país e gerou preocupação entre autoridades. Pelo menos dez banheiros químicos instalados para o evento do dia 7 de Setembro foram atingidos por um incêndio a menos de dois quilômetros do Supremo Tribunal Federal (STF), onde ocorre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe de Estado.

O incidente, registrado por volta das 11h20, aconteceu enquanto militantes se deslocavam para a região central de Brasília, algumas para acompanhar o julgamento e outras para protestar em frente ao STF. Apesar do susto e da forte fumaça visível até do prédio do Supremo, não houve registro de feridos, segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF).

Investigação do Incêndio na Esplanada dos Ministérios

Segundo fontes ligadas à Secretaria de Segurança Pública do DF, a velocidade de propagação das chamas sugere uso de acelerantes, como gasolina ou álcool. Peritos recolheram amostras no local e câmeras de monitoramento da área já estão sendo analisadas.

O major Carlos Mota, porta-voz do CBMDF, afirmou que “as características do incêndio não se assemelham a um acidente isolado”.

“A perícia trabalha com várias hipóteses, mas o comportamento das chamas indica que houve ação humana deliberada. É muito cedo para apontar responsáveis, mas trata-se de um caso grave em um dia sensível para a segurança nacional”, destacou.

Ações da Polícia Federal

A Polícia Federal foi acionada para acompanhar as investigações, uma vez que a Esplanada é área federal e, no momento, encontra-se sob esquema especial de segurança devido ao julgamento.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/09/2025/13:03:08

