Incêndio no Parque Nacional dos Campos Ferruginosos, sudeste do Pará, já dura mais de quatro dias

(Divulgação / Arquivo ICMBio)-Área de proteção ambiental, localizada entre Canaã dos Carajás e Parauapebas, foi atingida pelas chamas na última sexta-feira (16)

Um incêndio de grandes proporções está atingindo o Parque Nacional dos Campos Ferruginosos, localizado entre as cidades de Canaã dos Carajás e Parauapebas, sudoeste do estado, desde a última sexta-feira (16). Cerca de 40 brigadistas da companhia Vale, parceira do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) na proteção das unidades de conservação de Carajás, estão trabalhando neste momento para combater as chamas.

O parque é uma unidade de conservação e proteção integral, criada há dois anos a partir de decreto presidencial, e possui o maior número de cavernas do Brasil, além de um ecossistema considerado raro na Amazônia. Em setembro de 2017, três meses depois da inauguração, o parque foi atingido por um incêndio que consumiu uma área de mais de 1500 hectares, o equivalente a 1500 campos de futebol.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) informou que não foi acionado para atender a uma ocorrência de incêndio florestal, ocorrido em propriedades rurais no entorno do Parque Nacional dos Campos Ferruginosos, próximo da rodoviária PA-160.

“De acordo com o Comandante de Parauapebas, Major Novaes, o CBMPA está ciente do fato e o combate às chamas foi feito inicialmente por Bombeiros Civis (40 brigadistas da Vale), que estão a todo o momento empenhados na ocorrência. O monitoramento da área, que fica entre as cidades de Canaã dos Carajás e Parauapebas, no Sudeste do Estado, está sendo feito pela Vale”, concluiu a nota.

Procurada, a assessoria de comunicação do ICMBio de Parauapebas informou que o gestor do instituto está atuando junto à equipe de brigadistas no combate às chamas, e que o incêndio já estaria sendo controlado.

