Inclusão: Famílias com pessoas portadoras de Transtorno do Espectro do Autismo podem garantir descontos na tarifa de energia

Foto: Reprodução | O Programa beneficia famílias de baixa renda com uma redução de até 65% na conta.

A Equatorial Pará, por meio da campanha “Energia Azul, concede desconto na conta de energia para clientes e baixa renda através do programa de Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) que contempla, também, famílias que possuem membros com o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com esta iniciativa, os descontos chegam até 65% da tarifa na conta de luz.

ABRIL AZUL

O abril azul foi estabelecido pela Organização das Nações Unidas (ONU), como uma forma de conscientizar as pessoas sobre a condição, assim como dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma em cada 160 crianças no mundo são portadora do TEA. O autismo pode ser identificado nos primeiros anos de vida, embora o diagnóstico de um profissional seja dado apenas entre os 4 e 5 anos de idade.

A Sociedade Brasileira de Pediatria aponta que o TEA é um transtorno de desenvolvimento neurológico, apresentando dificuldade de comunicação ou interação social. Algumas características como são a dificuldade em se comunicar, hipersensibilidade sensorial, desenvolvimento motor atrasado e comportamentos repetitivos ou metódicos podem identificar a presença do TEA.

Para Thiago Cunha, Gerente de relacionamento com o Cliente, a campanha “Energia Azul” reforça o apoio da distribuidora na garantia dos direitos da pessoa com TEA.

“É importante que nossos clientes estejam com seus dados cadastrais atualizados, pois a partir das informações apresentadas, os descontos podem ser aplicados”, frisou ele.

O serviço é direcionado àquelas famílias com renda de até 3 salários mínimos e que possuem alguém com algum tipo de deficiência (física, motora, auditiva, visual, intelectual ou múltipla) cujo tratamento, procedimento médico ou terapêutico requeira o uso continuado de aparelhos. Para isso, é necessário que o Cadastro Único (CadÚnico) e o NIS (Número de Inscrição Social) estejam atualizados.

Para estes casos, o cadastro na TSEE precisa ser realizado nas agências de atendimento da Equatorial Pará, com apresentação de uma fatura de energia elétrica atual, conta contrato, RG e CPF, n° do NIS ou BPC dos beneficiários atualizados, e laudo emitido por profissional médico do Sistema Único de Saúde (SUS) ou homologado, certificando a situação de saúde, informando ainda qual aparelho elétrico é necessário, número de horas mensais e a previsão de período de uso deste.

Fonte: Equatorial Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/04/2025/13:57:53

