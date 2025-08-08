Inclusão financeira chega a Novo Progresso com instalação do Banco24Horas compacto

Divulgação: Atmo, o Banco24Horas compacto | A população de Novo Progresso agora conta com mais facilidade para realizar operações bancárias. O município está entre os 44 paraenses que receberam o Atmo, versão compacta do Banco24Horas, que oferece serviços como saques, consulta de saldo, extratos, pagamento de contas e retirada de benefícios sociais, incluindo o Bolsa Família.

O equipamento foi instalado na Jayne Modas, localizada na Avenida Jamanxim, nº 98, no bairro Rui Pires de Lima, permitindo que moradores e visitantes realizem suas transações financeiras de forma segura e prática, sem a necessidade de longos deslocamentos para acessar agências bancárias.

A iniciativa integra a expansão do Banco24Horas no Pará, que já ativou 66 novos equipamentos no estado apenas no primeiro semestre de 2025, beneficiando mais de 8,2 milhões de pessoas. Além de atender a população, o Atmo também gera vantagens para o comércio local, ao aumentar o fluxo de clientes e reduzir custos com gestão de numerário.

Confira a seguir a lista de municípios e o endereço dos estabelecimentos que passam a contar com o Atmo Banco24Horas:

Acará (PA) – Supermercado Fonseca – Avenida Pedro Vinagre, s/N° – Centro

Afuá (PA) – Importadora Central – Travessa Mariano Cândido de Almeida, N°1419 – Centro

Anapu (PA) – Super Campeiro – Av. Getúlio Vargas, N°2133 – Centro

Augusto Correa (PA) – Comercial VR Valjean – Rua Principal, N° 0 – Vila do Livramento

Bagre (PA) – Casa Farias – Avenida Rio Branco, N°256 – Centro

Bagre (PA) – Mercadinho Cidade – Avenida Coronel Guerreiro, N°25 – Belenzinho

Bagre (PA) – Minimercado Rei do Frango – Praça 29 de Dezembro, s/N° – Centro

Baião (PA) – Vip Modas – Rua Levindo Rocha, N°100 – Centro

Bragança (PA) – Comercial Digicopiamix – Lauro Sodré, N°3184 – Morro

Bragança (PA) – Renova Smart Assistência – Av. Nazeazeno Ferreira, s/N° – em frente à praça – Centro

Brejo Grande do Araguaia (PA) – TopCell Assistência – Av. Goiás, N°295 – Centro

Cametá (PA) – Drogarias Big Farma – Rua Nossa Senhora do Pilar, N°56 – Vila Curucambada

Cametá (PA) – MM Construções – Rua 13 de Maio, N°1660 – Centro

Cametá (PA) – Papelaria Aragão – Travessa Angelo Correa, N°1660 – Centro

Canaã dos Carajás (PA) – Farmácia Garcia – Avenida dos Pioneiros, N° 903, Quadra 04, Lote 01, loja B – Novo Horizonte

Chaves (PA) – Central Eletromóveis – Rua Angelino Lobato, N°3191 – Centro

Chaves (PA) – IFarma – Avenida Othon Pinheiro, N°243 – Centro

Chaves (PA) – Mini Box MM – Av. Othon Pinheiro, N°8 – Nazaré

Floresta do Araguaia (PA) – Supermercado Mourão – Avenida 7 de Setembro, N°2108 – Centro

Igarapé-Açu (PA) – Comercial São Pedro – Av. Barão do Rio Branco, N°5000 – Centro

Igarapé-Miri (PA) – Comercial Nogueira – Rua Gilbras Alves, s/N° – Centro

Igarapé-Miri (PA) – IG Miri Solzão – Rua Sete de Setembro, N°1385 B – Centro

Inhangapi (PA) – Supermercado Limão – Hernani Lameira, N°1045 – Vila Nova

Itupiranga (PA) – Conveniência LM – Rua 15 de Novembro, N°86 – Centro

Magalhães Barata (PA) – Tânia Variedades – Rua Nove 02, s/N° – Bairro Novo

Maracanã (PA) – Edidam Lisboa – Res PA 127, Km 38, s/N°

Melgaco (PA) – Castanhola Correspondente bancário – Rua 12 de Outubro, N°339 – Centro

Melgaco (PA) – Supermix – Rua Francisco Leite, N°523 – Centro

Mocajuba (PA) – Drogaria Paixão Farma – Rua Siqueira Mendes, N°21 – Centro

Mocajuba (PA) – Nossa Farma – Travessa Miguel Dias de Almeida, s/N° – Centro

Monte Alegre (PA) – Farma Líder – Rua P. Vila Aboim, s/N° – Comunidade CANP

Muaná (PA) – Farma Leal – Rua Cel. Rodrigo Lopes de Azevedo, N°234 – Centro

Novo Progresso (PA) – Jayne Modas – Av. Jamanxim, N°98 – Rui Pires de Lima

Novo Repartimento (PA) – Drogaria Mega Popular – Av. Beija-flor, N°3 – Parque Uirapuru

Novo Repartimento (PA) – VL Construção – Av. Nazaré, N°14 – Parque Uirapuru

Óbidos (PA) – Comercial Bom Preço – Estrada Agrovila Igarape Acu, s/N° – Zona Rural

Óbidos (PA) – Mercadinho Fé em Deus – Rua Siqueira Campos, N°4 – Centro

Oeiras do Pará (PA) – Comercial Baratão – Av. XV de Novembro, s/N° – Marituba

Oeiras do Pará (PA) – Império Comércio e Serviços – Rua John Kennedy, N°696 – Liberdade

Oeiras do Pará (PA) – MPA Variedades – Rua Prefeito Artemio Araújo, s/N° – Marapira

Oeiras do Pará (PA) – Santana Eletro Varejo – Av. Quinze de Novembro, N°3554 – Marituba

Oeiras do Pará (PA) – Supermercado Baratão Alim – Av. XV de Novembro, N°1348 – Marituba

Ourem (PA) – Davy Produtos e Serviços – Travessa João Prudente, N°234, loja 01 – Arraial do Caete

Ourem (PA) – Ruth Variedades – Rua Primo Ribeiro, N°123 – Arraial do Caeté

Palestina do Pará (PA) – Mercado Magik – Rua Santos Dumont, N°221 – Centro

Palestina do Pará (PA) – Supermercado Bahia – Rua Sargento Ibrahim, N°11 – Centro

Placas (PA) – Mercado Destak – Rodovia Transamazônica, N°60 – Ottobelli

Ponta de Pedras (PA) – RH Depósito e Conveniência – Rua João Cabral Noronha, s/N° – Centro

Portel (PA) – Mercado Pietro – Rua Dois de Fevereiro, s/N° – Cidade Nova

Rurópolis (PA) – Mercantil Paguemenos – Avenida Brasil, N°1164 – Centro

Santa Maria do Pará (PA) – D Farma – Avenida Santa Maria, s/N° – Centro

Santo Antônio do Tauá (PA) – Everton Nogueira – Rodovia PA 140 KM 29, s/N° – Mangue Seco

Santo Antônio do Tauá (PA) – Farmácia Santo Antônio – Av. Senador Lemos, N°2068 – Centro

São Domingos do Araguaia (PA) – Supermercado Bahia – Av. Jarbas Passarinho, s/N°- Centro

São Félix do Xingu (PA) – Comercial Todo Dia – Avenida 22 de Março, N°487 – Centro

São João da Ponta (PA) – RR Tec Serviços e Soluções – Travessa Honório Rocha, s/N° – Distrito Vila Nova

São João do Araguaia (PA) – Drogaria 24H – Avenida São Pedro II, s/N° – Centro

São Sebastião da Boa Vista (PA) – Supermercado Solzão – Av. Dezoito de Novembro, s/N° – Centro

Souré (PA) – Drogaria Medical Farma – 4ª Rua, entre a Tv. Dezenove e a Tv. Vinte, N°334 -Centro

Souré (PA) – Drogaria Melhor Farma – Rua Terceira, s/N° – Centro

Tailândia (PA) – Materiais Rocha – Avenida Pará, N°194 – Bairro Novo

Tracuateua (PA) – Nalbertec – 1 VL Santa Maria, s/N° – Zona Rural

Viseu (PA) – Auto Posto SP – Rod. BR 308, KM 60, s/N° – Zona Rural

Viseu (PA) – Comercial Barros – Rua Principal Vila de Curupaiti, s/N° – Zona Rural

Xinguara (PA) – Drogaria Modelo – Rua Brasil, N°258 – Centro

Isenção de tarifas no Banco24Horas

O cliente bancário de conta corrente pessoa física conta com saques sem tarifa todos os meses no Banco24Horas. Independente do pacote contratado, o Banco Central determina, por meio da resolução 3.919/2010, o benefício de 4 saques grátis por mês, considerando a soma das transações realizadas nos canais da instituição e no Banco24Horas.

Estudo de viabilidade

Para avaliar a possibilidade de instalação de um caixa eletrônico ou de um dispositivo de saque direto nos caixas do comércio, o empresário deve entrar em contato por e-mail (atendimento@tecban.com.br) ou telefone 0800 286 8483.

Sobre o Banco24Horas

O Banco24Horas é um ecossistema de inclusão financeira presente na vida de mais de 160 milhões de brasileiros. Possui diferentes formatos, como o caixa eletrônico nos estabelecimentos, a solução móvel, que são caixas eletrônicos funcionando em cima de caminhões e containers adaptados e visualmente identificados como Banco24Horas e o Atmo, um dispositivo compacto que possibilita o saque diretamente no caixa dos estabelecimentos comerciais, além da facilidade de outros serviços, como pagamento de contas e boletos, com a mesma segurança de biometria existente nos caixas eletrônicos.

É um hub que oferece diversos tipos de serviços, como saques de benefícios sociais (Bolsa Família e INSS, por exemplo), depósitos, recargas de celular e TV, pagamento de IPVA, licenciamento e multas, compra de vale presentes, entre outros, em um único ponto de conveniência inserido na jornada do brasileiro e que há mais de 42 anos movimenta a economia local, garantindo acesso a serviços financeiros e não financeiros, valorizando a experiência do cliente. É um ponto de relacionamento entre instituições e a população, sendo referência como modelo de eficiência e segurança no mundo inteiro. Com 1,7 bilhão de transações realizadas anualmente, agrega praticidade e autonomia para a rotina das pessoas. É a maior rede independente de autoatendimento do mundo em volume de saques e conta com mais de 24 mil dispositivos em mais de 17,8 mil estabelecimentos distribuídos em mais de 1,5 mil municípios.

Fonte: Governo Federal – Secretaria de Comunicação Social e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/08/2025/12:09:07

