INCRA denúncia a PF e ao MPF demolição de casa de agricultores no interior do Maranhão

(Foto:Reprodução) – De acordo com o INCRA a área objeto da referida desapropriação é área federal

Na manhã desta segunda-feira (18), um vídeo de um trator derrubando uma casa uma ação de reintegração de posse no interior de Zé Doca do Maranhão, gerou grande repercussão na internet. A casa que foi demolida é de uma casa de agricultores.

O vídeo chegou a até a Superintendência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) no Maranhão, que por meio de nota informou que tomou diversas medidas em relação a desapropriação de terras.

A Superintendência do INCRA afirma que enviou ofício ao juiz responsável pela ação judicial informando que a área objeto da referida desapropriação é área federal, pertencente à Gleba Colone, comprovando o erro da Prefeitura de Zé Doca. Segundo o órgão, constam as informações de que tramita um processo de regularização fundiária da referida área.

O órgão afirmou que devido à gravidade dos fatos, a Superintendência do Incra no Maranhão denunciou o caso à Polícia Federal (PF) e ao Ministério Público Federal (MPF), para conhecimento e futuras providências cabíveis.

Por fim, foi comunicado que todo o processo relativo à desapropriação foi encaminhado à Procuradoria Federal Especializada do Incra, para as medidas judiciais cabíveis.

