Independência do Brasil leva 20 mil pessoas ao Desfile Cívico-Militar em Belém (PA)

(Foto: Reprodução) – Programação contou com a presença do governador Helder Barbalho, da vice-governadora Hana Ghassan e de autoridades civis e militares

A avenida Presidente Vargas, no centro de Belém, foi palco na manhã deste domingo (7) do Desfile Cívico-Militar em comemoração à Independência do Brasil. O evento reuniu aproximadamente 20 mil pessoas e mobilizou milhares de militares e civis. A programação foi organizada pelo Governo do Pará em parceria com o Exército Brasileiro e contou com a presença de autoridades civis e militares, entre elas o governador Helder Barbalho e a vice-governadora Hana Ghassan.

Durante a cerimônia, Helder Barbalho ressaltou a relevância da data e a participação da sociedade. “Em Belém, hoje 20 mil pessoas estiveram acompanhando este desfile, assim como cerca de 7 mil militares e civis desfilaram para comemorar este momento que fortalece a soberania do Brasil, a união em torno de um país capaz de servir à sua nação, servir aos brasileiros e cuidar de nossa população a partir de instituições fortalecidas, da democracia plena e de garantias de uma sociedade livre. Parabéns às Forças Armadas do Brasil, às Forças de Segurança do Estado do Pará e a todos os que participaram. Viva o Brasil, viva a soberania brasileira”, declarou o governador.

A vice-governadora Hana Ghassan também acompanhou a programação, reforçando o compromisso do Governo do Estado em valorizar a integração entre instituições civis e militares, em celebração à democracia e à cidadania.

O comandante do Comando Militar do Norte (CMN), general José Ricardo Vendramin, também destacou a dimensão estratégica do evento. “Essa é uma integração perfeita, com um público estimado em mais de 20 mil pessoas presentes. Foi um dia de grande alegria, e também um treinamento para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30). Toda essa movimentação de militares e civis nas ruas de Belém, organizada da forma como ocorreu, mostra que estamos no caminho certo, nos preparando adequadamente para a COP 30 neste ano”, disse o general.

Forças de segurança e instituições em destaque

O desfile contou com a presença das Forças Armadas, órgãos estaduais e municipais de segurança pública, além de representantes da sociedade civil. Entre os destaques:

Polícia Militar do Pará: 544 integrantes, 80 alunos do Programa de Supervisão Militar Educacional, 35 viaturas, 12 diciclos, grupamento motorizado, cavalaria e banda de música.

Corpo de Bombeiros Militar do Pará: 302 militares divididos em cinco pelotões, representando áreas de salvamento, combate a incêndio, defesa civil e guarda-vidas, além de 10 viaturas.

Polícia Civil do Pará: 10 viaturas, incluindo um blindado e veículo da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam).

Seap (Secretaria de Administração Penitenciária): 100 operadores e 10 viaturas dos grupos GAP, Cope e GBR.

Polícia Científica: 60 servidores e 12 viaturas.

Marinha do Brasil: 610 militares, Estado-Maior, quatro companhias, banda de música, equipamentos de fiscalização aquaviária e de operações ribeirinhas.

Exército Brasileiro: 970 militares, 450 alunos do Colégio Militar de Belém, 14 viaturas, motocicletas de combate, obuseiro, morteiro pesado, blindados Guarani e embarcação de combate Guardian.

Força Aérea Brasileira: 330 militares, nove organizações militares e dois esquadrões aéreos com funções de defesa, transporte, busca e salvamento, patrulha marítima e evacuação aeromédica.

Guarda Municipal de Belém: 190 agentes, nove viaturas e 40 motocicletas.

Também marcaram presença instituições como a Polícia Rodoviária Federal, Defensoria Pública, Detran, Cruz Vermelha, Igreja Assembleia de Deus, Movimento Bandeirante, além de escolas e grupos de motociclistas.

Segurança e logística

Toda a estrutura de segurança foi coordenada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), com apoio da gestão municipal. O esquema incluiu bloqueio de ruas, organização do tráfego e monitoramento em tempo real pelo Centro Integrado de Comando e Controle Móvel, garantindo que o desfile transcorresse com tranquilidade.

Fonte: Agência Pará

