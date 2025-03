(Foto:Reprodução) – Bombeiros fazem buscas por indïgena desaparecido na aldeia novo progresso

Indígena de 1 ano está desaparecido há 11 dias após sair para casa do avô

O garoto indígena Edicarlos Tsere Dza’ o Te’ Awe, de 1 ano e 8 meses de idade, da etnia Xavante, segue desaparecido há 11 dias, em uma área de mata no município de Paranatinga (a 337 km de Cuiabá). O Corpo de Bombeiros continuam as buscas com drones sobrevoando a região, mas sem sucesso.

O menino mora na Aldeia Novo Progresso, na Terra Indígena Marechal Rondon. Segundo relatos do cacique, a criança está desaparecida desde o dia 8 de março. Os familiares afirmaram que a criança teria saído com um primo para buscar trigo na casa do avô, localizada a cerca de 400 metros de sua residência. No entanto, no meio do caminho, o primo pediu para que a vítima retornasse para casa. Desde então, ele não foi mais visto na aldeia.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as equipes da 6ª Companhia Independente e de Núcleo de Operações de Busca, Resgate e Salvamento com Cães (Nobresc) fazem as buscas com o auxílio de um cão farejador e utilizam o equipamento de drone para realizar a varredura de áreas alagadas.

Os bombeiros já fizeram buscas nas proximidades da aldeia, com varreduras nas margens de rios, lagos e em toda a vegetação ao redor, mas ainda não se sabe o paradeiro do garoto.

Fonte:Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/03/2025/17:31:11

