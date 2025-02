Indígena é morto pelo irmão durante briga da família por dinheiro e perturbação do sossego em MT

Kelve Zoromara, de 32 anos, foi morto a tiros pelo irmão — Foto: Facebook/reprodução

O tio e o cunhado do suspeito também foram baleados e socorridos com ferimentos.

Um indígena identificado como Kelve Zoromara, de 32 anos, foi morto a tiros durante uma briga de família na região da Aldeia Estação Rondon, em Nova Marilândia, a 261 km de Cuiabá, nesse sábado (8). O tio e o cunhado do suspeito também foram baleados e socorridos com ferimentos.

A Polícia Militar informou que o principal suspeito do crime é o irmão de Kelve. Ele fugiu do local após os diparos e não foi localizado até a última atualização desta reportagem.

No local do crime, os militares receberam informações de que existe uma rixa entre os agressores por motivo de dinheiro e perturbação do sossego, e que isso teria motivado a briga.

De acordo com a PM, Kelve foi encontrado já sem vida no local. Um jovem de 24 anos foi alvejado na perna direita e também tinha estilhaços no rosto. Outro homem, de 39 anos, foi atingido no braço esquerdo. Os dois estão internados em um hospital da cidade. O atual estado de saúde deles não foi divulgado.

Uma testemunha contou aos policiais que o suspeito chegou no local em uma moto já atirando contra o irmão e as outras duas vítimas que estavam em uma caminhonete. Após a briga, outro irmão da vítima ficou sabendo da morte de Kelve e foi até a casa da irmã, onde quebrou as portas e janelas, e passou a ameaçá-la e agredi-la fisicamente.

A Polícia Civil e a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foram acionadas para investigação do caso.

Fonte: g1 MT

