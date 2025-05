Indígena é resgatado por bombeiros após ficar soterrado por mais de 3h em buraco, em Santarém (PA)

Jovem indígena foi resgatado por bombeiros militares após ficar soterrado em obra de sumidouro — Foto: 4º GBM / Divulgação

O indígena trabalhava na construção de um sumidouro quando um monte de terra do quintal do vizinho caiu sobre ele.

Uma pequena obra residencial quase acaba em tragédia na noite de sexta-feira (24) na área conhecida como Nova Ipanema, por trás de uma subestação de energia elétrica, em Santarém, oeste do Pará. Um jovem indígena trabalhava na construção de um sumidouro na residência da mãe dele quando foi soterrado por um monte de terra que desmoronou do terreno do vizinho. O solo arenoso contribuiu para o acidente.

O jovem foi resgatado com vida, sem fraturas ou ferimentos que necessitassem de atendimento médico, após mais de 3 horas de trabalhos de uma equipe do 4º Grupamentos de Bombeiros Militar (4º GBM).

De acordo com informações da equipe que realizou o resgate, a vítima identificada pelo prenome Matheus, ficou soterrada até o pescoço quando um barranco de quase dois metros de altura, do terreno ao lado caiu sobre ele.

“O terreno é arenoso e o lado tem uma altura de quase dois metros de altura e a parte do vizinho dele cedeu e o soterrou de início até o pescoço. Com a ajuda dos vizinhos liberaram até o tórax. Depois, com a nossa chegada cavamos ainda mais e liberamos até a altura da barriga para que ele pudesse respirar melhor. Aí nós fizemos o escoramento da terra pra que a gente pudesse trabalhar. Conseguimos um tonel de 200 litros, cortamos e colocamos o Matheus dentro do tonel pra evitar que se a terra cedesse novamente, ele fosse soterrado outra vez”, contou o sargento Vanderley Rego, do Corpo de Bombeiros.

Após Matheus ser colocado dentro do tonel, os bombeiros utilizaram draga para cavar e retirar a terra que estava ao redor do corpo dele e das pernas, principalmente da perna esquerda que estava presa por pedras, tijolo e o material que ele estava usando para fazer massa.

“A perna esquerda estava presa e ele não conseguia movimentar nem o pé. Passamos uma pá pra ele, e ele ajudou a cavar até o momento em que conseguiu movimentar o pé. Cada vez que o terreno ameaçava ceder, nós colocávamos tábuas para contenção para garantir a segurança dele. Conseguimos após mais de 3 horas de trabalho retirar o Matheus”, relatou sargento Rego.

Durante o trabalho de resgate, os bombeiros também precisaram de habilidade para acalmar os familiares do jovem indígena, que queriam maior agilidade da equipe.

“Conseguimos conter o ânimo da família para que não tivéssemos ali um atrapalho no resgate. O Matheus é indígena e os parentes dele chegaram e os ânimos se exaltaram. Nós explicamos que tudo estava sendo feito de forma mais lenta por medida de segurança devido à situação do terreno. Caso apressássemos as coisas, poderíamos causar um desastre maior e seria algo do nosso perfil de trabalho. Conseguimos retira-lo sem nenhuma fratura, sem lesões”, disse o sargento Rego.

Após o resgate de Matheus, os bombeiros iam solicitar o apoio do Samu, mas ele não quis ir para o hospital porque não apresentava sinais de esmagamento ou fratura. Mas a família foi orientada pelos bombeiros a acionar o socorro caso fosse necessário.

Desmaio em caixa d’água

Na tarde de sexta-feira (23), outro resgate foi realizado pelo Corpo de Bombeiros. Desta vez, de uma mulher que trabalhava na limpeza e pintura dentro da caixa d’água no prédio da Estação Cidadania, que passa por reforma.

Veja momento que mulher é resgatada de caixa d’água pelo Corpo de Bombeiros em Santarém

Ele precisou ser retirada do local com auxílio de uma prancha e cordas, depois foi encaminhada em ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Pronto Socorro Municipal para passar por avaliação médica.

