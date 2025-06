Indígena morre ao bater em caminhão, família se revolta e aponta flechas para polícias em MT

Família se revolta após morte de indígena em acidente de trânsito — Foto: Reprodução

De acordo com a Polícia Militar, Eli pilotava uma motocicleta quando foi atingido por um caminhão que realizava uma manobra para trocar de faixa na pista.

Um homem indígena identificado como Eli Ponce Okezokae, de 38 anos, morreu neste sábado (21) após se envolver em um acidente de trânsito em uma estrada próxima à cidade de Conquista D’Oeste, a 571 km de Cuiabá.

De acordo com a Polícia Militar, Eli pilotava uma motocicleta no sentido Comunidade Santa Clara / Conquista, quando foi atingido por um caminhão que realizava uma manobra para trocar de faixa na pista.

O acidente ocorreu nas proximidades do km 1 da BR-174, sentido Rampa Paraíso. Equipes de socorro foram acionadas e constataram o óbito da vítima. O motorista do caminhão foi encaminhado ao Hospital Municipal, relatando um mal-estar após o ocorrido.

A área foi isolada para o trabalho da perícia técnica e para a remoção do corpo ao Instituto Médico Legal (IML). No entanto, o clima no local se agravou com a chegada de familiares e moradores, eles exigiram a presença do caminhoneiro e tentaram impedir a saída da guarnição.

Segundo a PM, alguns dos presentes chegaram a apontar flechas em direção aos policiais, o que exigiu o acionamento de reforço. Após negociação, os familiares aceitaram que a perícia fosse concluída, mas se recusaram a permitir o transporte do corpo no veículo oficial. Eles decidiram levar Eli de volta à aldeia para realizar os rituais tradicionais da etnia.

Os policiais se dirigiram ao hospital em busca de mais informações sobre o condutor do caminhão, mas foram informados de que ele já havia deixado a unidade de saúde. Denúncias recebidas pelos agentes apontam que familiares do motorista teriam ajudado para que ele saísse da cidade.

O caso segue em investigação.

