Indígenas interditam Rodovia entre os distritos de Campo Verde e Miritituba, no Pará;Vídeo

A rodovia BR-163 entroncamento com a Transamazônica, que liga o distrito de Campo Verde (KM 30) ao Porto de Miritituba em Itaituba, foi bloqueada por índios da região.

Eles protestam contra a Lei 14.701/23, que trata do marco temporal de terras indígenas.

A Rodovia está bloqueada desde as 05h00min desta terça-feira (25) no km 25, entre o distrito de Campo Verde e Miritituba, no Pará. Indígenas interditaram a rodovia em protesto pela revogação da Lei 14.701/23, que trata do marco temporal de terras indígenas.

Com o tráfego interrompido, veículos de grande porte, como carretas, permanecem parados em fila, aguardando a liberação da via. Passageiros de ônibus foram vistos descendo e seguindo a pé, carregando bagagens, enquanto o bloqueio persiste.

Até o momento, não há informações sobre negociações para desocupação da rodovia.

Fonte:Jornal Folha do Progresso

