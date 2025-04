Indígenas liberam temporariamente a BR-230 em Miritituba após 12 dias de protesto

(Foto:Reprodução) – Lideranças indígenas anunciaram na manhã deste sábado (5) a liberação temporária da BR-230, a Rodovia Transamazônica, no distrito de Miritituba, em Itaituba, sudoeste do Pará. Segundo os manifestantes, o tráfego foi retomado às 10h e deve permanecer liberado até a madrugada de domingo (6), sem horário definido para possível novo bloqueio.

O protesto, liderado por indígenas da etnia Munduruku, chegou ao 12º dia neste sábado. A mobilização teve início em 25 de março, com o bloqueio total da rodovia em manifestação contra a Lei 14.701/2023, que trata da demarcação e gestão de terras indígenas. Os indígenas alegam que a nova legislação enfraquece a proteção de seus territórios, facilita a mineração e reduz o poder de veto das comunidades tradicionais.

Nos primeiros dias, o bloqueio provocou extensos congestionamentos, com a via sendo parcialmente liberada apenas no final das tardes.

Apesar da liberação temporária, as lideranças não informaram se há negociações em andamento nem indicaram o encerramento do protesto. A BR-230 é uma das principais rotas de transporte da região, essencial para o escoamento da produção agrícola e o tráfego de passageiros.

