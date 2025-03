Indígenas ocupam Incra em Santarém contra assentamento em Novo Progresso

Indígenas vizinhos do Assentamento Terra Nossa de Novo Progresso, ocuparam a sede do Incra em Santarém (PA) nesta semana. Os indígenas da etnia Kayapó querem ser ouvidos e se manifestam contra criação de assentamentos em torno da TI.

Na liderança do Cacique BY, os indígenas (homens e Mulheres) estão em Santarém, exigindo do Governo Federal que sejam ouvidos, “Somos contra Assentamento, argumenta o cacique.

Os manifestantes iniciaram a ocupação do Incra nesta quinta-feira, 7 de março de 2025 e pretendem ficar até terem uma reunião com o órgão.

Assista ao Vídeo:

A Terra Indígena Territórios dos Kayapó Mekrãgnotí – A área tradicional de ocupação dos indígenas fica entre os rios Xingu e Tapajós, descendo até a margem direita do rio Jamanxim, nas proximidades do que hoje é a cidade de Novo Progresso, no Pará. Sua homologação foi publicada no diário oficial em 2008.

Clique AQUI e/ou Veja abaixo um estudo do PDS TERRA NOSSA pela UFOPA

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/03/2025/09:55:33

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...