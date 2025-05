Indígenas Parakanã denunciam ataque a tiros de pistoleiros na TI Apyterewa, no Pará

Região em que ocorre a tensão na TI Apyterewa tem plantações de cacau. — Foto: Reprodução / Redes sociais

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) reiterou que a Força Nacional de Segurança Pública está atuando na TI Apyterewa em apoio à Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai).

Indígenas Parakanã denunciaram que foram alvo de um novo ataque a tiros de pistoleiros contratados por invasores da Terra Indígena (TI) Apyterewa em São Félix do Xingu, no sudeste do Pará, neste sábado (24). Não houve feridos. Este é o sexto ataque em seis meses.

Imagens feitas pelos indígenas mostram que, no local, também estavam presentes homens da Força Nacional de Segurança Pública e representantes da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai). De acordo com os moradores da área, os pistoleiros usavam metralhadoras e outras armas pesadas.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) reiterou que a Força Nacional de Segurança Pública está atuando na TI Apyterewa em apoio à Funai. O Ministério detalhou que a Força Nacional foi ao local indicado para verificar a denúncia, mas não encontrou os invasores na região, conhecida como aldeia de Caré ou Cacaueira, nas proximidades da aldeia Tekatawa.

O órgão disse ainda que a Força Nacional tem intensificado a presença e o patrulhamento na região com o objetivo de garantir a segurança e a preservação da ordem pública. Os indígenas pedem ações mais eficazes para que não haja novos episódios de invasão e violência.

