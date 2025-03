Influencer de 39 anos é encontrada morta em casa no MT

Foto: Reprodução | Katiuscia Ferreira morava em Barra do Garças e deixou dois filhos, uma de 20 e outro de 10 anos.

A influenciadora digital Katiuscia Ferreira, de 39 anos, foi encontrada morta, em sua casa, no município de Barra do Garças (511 km de Cuiabá), no sábado (15). A causa da morte não foi divulgada.

Segundo informações da imprensa local, Kutiuscia era ex-bancária e tinha uma filha de 20 anos e um filho de 10 anos. Nas redes sociais, onde era acompanhada por mais de 30 mil seguidores, ela compartilhava seu estilo de vida, rotina e viagens.

A morte causou comoção entre os internautas, que deixaram mensagens de pesar pela partida da influenciadora. “Nossa, tô sem acreditar. Acompanho ela nas redes, era minha cliente”, diz um dos comentários.

Ainda segundo a imprensa local, Katiuscia Ferreira sofria de depressão.

O velório e o sepultamento ocorreram em Aragarças (GO), divisa com Mato Grosso, onde vivem os familiares dela.

Fonte: Repórter MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/03/2025/16:26:21

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com